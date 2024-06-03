В Киеве испугались новой фазы украинского конфликта Экс-полковник СБУ Стариков: на Украине применят ядерное оружие

Фото: МО Украины

Удары ВСУ по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, предположил отставной полковник СБУ Олег Стариков на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, на этом этапе возможно применение ядерного оружия.

В рамках стратегической ядерной стабильности это приведет к эскалации напряженности, перерастания войны не в мировую, а, назовем ее, на европейском театре военных действий с применением нестратегического ядерного оружия, — считает Стариков.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин предупреждал, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Ташкенте послал жесткое предупреждение Западу о глобальных последствиях эскалациина Украине. Путин подчеркнул, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.