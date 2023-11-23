В Киеве испугались, что навсегда потеряли уехавших украинцев FT: на Украине боятся, что страна лишилась уехавших на Запад граждан навсегда

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Киевские чиновники боятся, что Украина навсегда потеряла граждан, которые из-за боевых действий уехали на Запад и нашли там лучшую жизнь, пишет газета Financial Times. Такими опасениями с корреспондентом издания поделились министр инфраструктуры Александр Кубраков и мэр Харькова Игорь Терехов.

Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат граждан от возвращения, — пишет журналист.

По информации FT, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Представитель работающей в Харькове некоммерческой организации, занимающейся вопросом миграции, предположил, что около семи миллионов человек начнут там новую жизнь и не вернутся на Украину.

Ранее руководитель Украинского института будущего и советник главы МВД Украины Вадим Денисенко предложил не выпускать мужчин из страны на протяжении трех лет после окончания боевых действий. Он подчеркнул, что отсутствие такого запрета приведет к потере миллиона украинцев.

Он пояснил, что в настоящее время за пределами страны находятся около семи миллионов украинцев. По его прогнозу, вернется на родину только половина. Денисенко отметил, что никаких реальных комплексных мероприятий по возвращению украинцев домой «нет и не будет», а те, кто говорит о них, лукавят.