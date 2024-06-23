В Киеве и Житомире зафиксированы взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы произошли в Киеве и Житомире, сообщил телеканал TCH. По его данным, в столице работала система ПВО. Дополнительной информации о взрывах в Житомире не приводится. Минобороны РФ сообщение не комментировало.

Местные власти ситуацию также не проясняли. Ранее воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской и ряде других областей Украины.

На теплоэлектроцентрали в Киеве 22 июня прогремел взрыв. В Сети появилась фотография, на которой от здания ТЭЦ ввысь поднимается столб черного дыма. Минобороны России не комментировало эту информацию. Вскоре после сообщений в СМИ городская администрация заявила, что ТЭЦ работает в штатном режиме, никакого взрыва не было. Снимок власти не комментировали.

Также 22 июня сообщалось, что серия взрывов раздалась в подконтрольном Киеву городе Павлограде в Днепропетровской области. По информации журналистов, взрывы прогремели на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Местные власти ситуацию не комментировали.

Ранее взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.