В Киеве и Сумах прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звук взрыва раздался в Киеве, сообщило украинское издание «Страна». Других подробностей не приводится. Местные власти информацию не комментировали. Взрывы были слышны также в Сумах на севере Украины, без деталей пишет украинское издание «Общественное. Новости». Официальной реакции на эти сведения не было. Местные паблики утверждают, что доносятся отголоски взрывов из приграничья.

Ранее сообщалось о взрыве в Киеве, но тревогу там не объявляли. В настоящее время в Житомирской, Черкасской и Киевской областях звучит воздушная тревога.

Координатор городского подполья Сергей Лебедев рассказывал РИА Новости, что российские силы уничтожили 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву. По его словам, также ранены восемь военных, они находятся в госпитале в микрорайоне Намыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Архангел спецназа» показывал работу расчета группировки N, управляющей беспилотниками, на Харьковском направлении. На кадрах, опубликованных каналом, запечатлен момент уничтожения самоходной артиллерийской установки Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ эти данные не комментировало.