В Киеве и семи областях Украины ввели график почасового отключения света

Фото: Kiev/t.me

Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела график почасового отключения электричества в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) пресс-служба организации заявила, что данные меры необходимы для снижения нагрузки на сети.

5 ноября с 6 утра диспетчерский центр НВК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей ограничения электроснабжения в формате часовых ограничений света для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. <...> Ограничения на потребление необходимы для снижения нагрузки на сетевые сети, — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромным испытанием».