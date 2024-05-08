В Киеве снова прозвучали взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая серия взрывов раздалась в Киеве, сообщило украинское издание «Зеркало недели» без подробностей случившегося. О взрывах во Львовской области проинформировал украинский телеканал Freeдом. Официальные власти эти сведения не комментируют.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» утверждает, что ВС России ведут массированный обстрел по стратегическим объектам на Украине. По данным канала, зафиксированы взрывы во Львовской области в районе города Стрый, где находится крупное подземное газохранилище. Канал также пишет, что ракетный удары нанесены по цели в Добротворе Львовской области, где расположена ТЭС, в Ивано-Франковской области в районе Бурштына, где находится ТЭС, в районе Ладыжинской ТЭС в Винницкой области и в Днепропетровской области в городе Каменское, где размещена Среднеднепровская ГЭС. Telegram-канал также сообщил о взрывах в Киеве и Львове. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

В настоящее время на всей территории Украины и в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей звучит воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В подконтрольном властям Украины Запорожье прозвучали взрывы, их также слышали в Кременчуге и Киеве, писали местные СМИ. Власти ситуацию не комментируют, но жители сообщают, что над Запорожьем вздымается дым. После взрывов в городе возникли перебои со светом и водой.