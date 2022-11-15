В Киеве и области прогремели взрывы

Фото: Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

В Киеве и области произошли взрывы, сообщают украинские СМИ «Страна» и Klymenko Time. Также сообщалось о взрывах в Сумской и Одесской областях, при этом указывалось, что работает система ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Печерский район Киева подвергся ракетному обстрелу. По предварительной информации, есть попадания в два здания.

15 ноября стало известно, что воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. По сообщениям местных СМИ, в Запорожье слышны взрывы.

12 и 13 ноября воздушная тревога была объявлена в столице и ряде центральных и восточных областей Украины. Карта Минцифры свидетельствовала о том, что сирены звучали также в контролируемых Киевом частях Донбасса и Запорожской области.

Вечером 11 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.