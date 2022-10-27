В украинских СМИ сообщили, что в Киевской, Черниговской, Харьковской и других областях Украины объявили воздушную тревогу. Издание «Страна.ua» опубликовало карту, на которой красным цветом подсвечена большая часть территории страны.
В большинстве украинских регионов воздушная тревога, — сказано в сообщении.
Данную информацию подтвердили в агентстве УНИАН.
25 октября в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу. Власти просили граждан срочно пройти в укрытия.
Также стало известно, что в центральных областях Украины ввели временное ограничение на потребление электричества. Компания «Укрэнерго» призвала жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно сократить потребление энергии.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября. После этого президент страны Владимир Зеленский сообщил, что на Украине за неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По словам политика, удары привели к массовым перебоям с электроэнергией.