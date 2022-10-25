В Киеве и области объявили воздушную тревогу

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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога, сообщает региональная администрация в Telegram. Власти просят граждан срочно пройти в укрытия и ожидать дальнейших указаний.

Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями, — говорится в сообщении.

Накануне украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские власти и спецслужбы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране за последнюю неделю в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией.

Также стало известно, что в центральных областях Украины вводится временное ограничение на потребление электричества. Компания «Укрэнерго» призвала жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно сократить потребление энергии.