В Киеве и области будут отключать электричество по графику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ДТЭК, владеющей многими украинскими энергокомпаниями, сообщили, что с 11 октября в Киеве и области начнутся веерные отключения света, сообщается в Telegram-канале Strana.ua. Издание опубликовало таблицу с графиком отключений в различных районах Киева. Свет планируется отключать не более чем на четыре часа в сутки.

Обещают, что свет будут отключать не более чем на четыре часа в сутки. Ориентировочное время — с 8 утра до 12 дня. И с 20:00 до 24:00, — сказано в сообщении.

Утром 11 октября СМИ сообщили, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Одесскую, Сумскую, Днепропетровскую области и другие регионы. Также сообщалось, что в Одессе и Одесской области прогремели взрывы. В регионах работают системы противовоздушной обороны, объявлена воздушная тревога.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 12 человек, более 80 были ранены. Объекты энергетической инфраструктуры и связи страны получили повреждения.