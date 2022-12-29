В Киеве, Киевской области и ряде регионов Украины прогремели взрывы

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, пишут местные Telegram-каналы. Киевская военная администрация сообщает, что работают системы противовоздушной обороны: обломки одной из сбитых ракет упали на частный дом и припаркованный поблизости автомобиль. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Киев. Работает ПВО, сохраняйте спокойствие. До окончания воздушной тревоги находитесь в укрытиях, — говорится в сообщении Киевской военной горадминистрации.

По данным Telegram-канала «Труха Украина», системы противовоздушной обороны сработали также в Чернигове, Одессе и Сумской области. По Харьковской области было выпущено шесть ракет, пишут авторы портала, информацию подтверждает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Одессе и Одесской области произошло отключение света, из-за чего весь городской транспорт был отправлен в депо, пишут местные жители. Кроме того, электричество было отключено в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОГА Александр Вилкул заявил, что электричество было принудительно отключено в Кривом Роге. По его словам, вся критическая инфраструктура города переведена на питание от генераторов.

Мэр Львова Андрей Садовой также подтвердил звуки взрывов в городе, глава ОВА Максим Козицкий добавил, что в регионе работает ПВО.

Как утверждает советник офиса президента Украины Алексей Арестович, всего 29 декабря на Украине ожидается прилет более 100 ракет в несколько волн. Он призвал местных жителей не пренебрегать укрытием.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин ранее заявил, что российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в стране. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о газопроводах и электроподстанциях.