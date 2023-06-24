В Киеве и Харькове гремят взрывы «Страна.ua»: в Киеве и Харькове прозвучали взрывы

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве, Харькове и Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы, пишет в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua». Ранее это же издание уже давало информацию о взрывах в Днепропетровске.

Отмечается, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. По поводу истребителя пятого поколения Су-57 информации практически нет.

Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины снизили темп наступления. По его словам, в настоящее время украинские войска заняты перегруппировкой. Вместе с тем он отметил, что у ВСУ еще остались силы для ведения контрнаступления.

Ранее сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. На видео, опубликованном в Сети, показано, как российские военные прибыли на место и нанесли удар с дистанции до 300 метров с разных огневых точек. Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они отошли на занятые позиции.