В Киеве и других 11 регионах Украины прозвучала воздушная тревога

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Киев, Украина

В Киеве и еще 11 областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных на сайте Минцифры страны. Помимо столицы, сирена прозвучала в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях, а также на территории Донецкой области, находящейся под контролем Украины. По данным Telegram-канала «Политика страны», угрозы могут поступать с северного направления.

Карта тревог на данный момент пополняется. Основные угрозы, судя по всему, поступают с северного направления, — говорится в сообщении канала.

Сегодня с утра воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, включая части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева. По данным украинских СМИ, причиной объявления тревоги мог стать предполагаемый взлет носителя «Кинжалов» МиГ-31К в Белоруссии. Очевидцы также сообщали о взрывах в Сумской области.

Накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, все цели атаки со стороны российских военнослужащих были достигнуты.