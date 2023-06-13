В Киеве, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал Klymenko Time сообщает, что в ночь на 13 июня в Киеве, Харькове и Кривом роге прогремели взрывы. По информации канала, в украинской столице все атаки были отражены, а в Харькове и Кривом Роге зафиксированы прилеты. Как заявил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов, беспилотник «Шахед» попал по объекту гражданской инфраструктуры. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Враг совершил атаку БПЛА «Шахед» на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Предварительно в одном случае пострадало пострадавшее коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае — складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар, — написал Терехов.

Как заявил в Telegram глава военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, в городе прилеты пришлись сразу по нескольким гражданским объектам, включая пятиэтажное жилое здание. Бывший градоначальник Юрий Вилкул сообщил, что есть попадания и по промышленным предприятиям.

Также по данным Telegram-канала «Труха Украина», взрывы прогремели в Тернополе, Днепре и Днепропетровской области. По предварительным данным, там сработали системы противовоздушной обороны.

Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины сработала воздушная тревога. Помимо этого, тревога была объявлена на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева.

Ранее глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил, что ночью 10 июня в результате ударов был атакован военный аэродром в городе Миргород. Он добавил, что повреждена находившаяся там техника.

Утром 8 июня в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога также прозвучала в Полтавской и Черниговской областях. О жертвах и разрушениях не сообщается. В Минобороны РФ не комментировали информацию.