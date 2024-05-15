Госсекретарь США Блинкен спел в киевском баре песню рокера Нила Янга

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/www.imago-images.de/Global Look Press

Энтони Блинкен

В ходе своего визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен спел в киевском баре Barman Diktat песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, сообщило Kyiv Independent. Представители заведения подтвердили этот факт, но не стали разглашать дополнительную информацию из соображений безопасности. Энтони Блинкен также в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы побывал в местной пиццерии.

Песня Нила Янга Rockin' in the Free World впервые была исполнена в 1989 году, и является критикой тогдашнего президента США Джорджа Буша-старшего. Начинается композиция со слов: «На улице флаги, красно-бело-синие...».

Блинкен не раз открыто заявлял, что музыка является его «величайшей неполитической страстью». Впервые он поразил общество в 2023 году, исполнив вместе с группой кавер на песню Мадди Уотерса Hoochie Coochie Man.

Выборы президента на Украине состоятся тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют их провести, сообщил ранее Энтони Блинкен, выступая в Киевском политехническом институте. По его словам, Вашингтон и Киев ведут совместную работу по укреплению выборной инфраструктуры.