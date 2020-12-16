В Киеве четвёртый день продолжаются митинги против карантина

https://static.news.ru/photo/cbe243e4-4114-11eb-b060-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

В Киеве уже четвёртый день предприниматели митингуют против ограничений для бизнеса, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Митингующие собрались в центре города на площади Независимости. В настоящее время протестующих на площади немного. Акция проходит мирно. На месте дежурят правоохранители.

Как сообщает телеканал «112 Украина», ряд предпринимателей планируют пройти шествием к зданию кабмина, затем к зданию Верховной рады и к офису президента, остальные останутся на площади.

Предприниматели протестуют против решения властей ввести локдаун, а также закона, обязывающего представителей малого бизнеса устанавливать кассовые аппараты. Акция организована украинским движением предпринимателей «SaveФОП». Митингующие намерены продолжать её до полного выполнения их требований.

15 декабря в ходе столкновений с участниками акции пострадали порядка 40 сотрудников полиции. Большинство силовиков получили ожоги глаз. Один из них потерял сознание от удара по голове. Травмы получили и несколько демонстрантов, писал NEWS.ru.

Украинские власти продлили режим чрезвычайной ситуации в стране до 28 февраля. В период с 8 по 24 января 2021 года будут усилены карантинные меры — приостановят работу все развлекательные и культурные учреждения, рынки, школы, вузы.