В Киеве арестовали активы российской компании и передали имущество ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Киеве арестовали активы российской компании, объем которых составил 40 млн гривен (около $1 млн), сообщили в МВД Украины, не указав названия фирмы. Министерство уточняет, что предприятие специализируется на продаже горюче-смазочных материалов. По информации ведомства, изъятое горючее передали на нужды ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». Расследование продолжается.

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора. Оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции,— сообщили в Telegram-канале министерства.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 12 лет.

15 ноября зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если ее собственные зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН. По его словам, объем капитала иностранных частных инвесторов в РФ составляет более $300 млрд, и этого достаточно, чтобы «компенсировать украденное у России».