В Киеве анонсировали получение финансовой помощи от Швеции Пресс-секретарь Зеленского: Швеция выделит Украине €500 млн на восстановление

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швеция выделит Украине €500 млн на восстановление заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада». По его словам, сумма финансовой помощи от Стокгольма может со временем возрасти.

Кроме военной поддержки Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес, — сказал Никифоров.

Он добавил, что Швеция также собирается передать Украине насосы для питьевой воды в помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС районам.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у конгресса более $13 млрд на дальнейшую поддержку Украины. Против этого высказалась член палаты представителей республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что США не могут позволить себе тратить миллиарды на Украину на фоне внутренних финансовых проблем.

Ее поддержал конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар. По его словам, Байден обязан возвести в приоритет разрешение проблем собственной страны, включая неурегулированную ситуацию на границе с Мексикой, а не «тратить бюджетные средства на прокси-войну на Украине».