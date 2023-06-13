В Киеве активисты облили мочой и бросили в мусорный бак бывшего депутата В Киеве активисты облили зеленкой и мочой и бросили в мусорный бак экс-депутата Черновола

Фото: t.me/Chornovil_official

Тарас Черновол

В Киеве активисты облили зеленкой и мочой бывшего депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола, после чего бросили его в мусорный бак, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». В Сети появились кадры с моментом нападения на бывшего парламентария. По мнению самого Черновола, акция была организована офисом президента Украины.

Как пишут в комментариях пользователи Сети, причиной случившегося послужили оскорбительные высказывания Черновола в адрес вдовы героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алины Михайловой. После одного из телеэфиров на украинском «Пятом канале», в котором приняла участие Михайлова, бывший депутат заявил, что туда приглашают «зеленых и псевдоолигархических шмар».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Наталия Пипа подала в полицию заявление на молодого человека, исполнявшего песни Виктора Цоя. Инцидент, вызвавший возмущение депутата, произошел во Львове. Когда мужчина попытался исполнить песню на русском языке, Пипа потребовала от него не делать подобных вещей. В результате начался конфликт, в рамках которого молодой человек, в частности, заявил, что в Одессе все жители говорят по-русски. Депутат подчеркнула, что пение на русском языке является нарушением закона, принятого в марте 2023 года.