В Киеве сообщили о минировании всех школ Администрация Киева сообщила об угрозе минирования всех средних школ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Киевская полиция 1 сентября получила информацию о минировании всех средних школ украинской столицы, сообщила пресс-служба городской военной администрации. Решение о массовой эвакуации детей пока не принималось.

Столичная полиция получила информацию о минировании всех средних школ, расположенных в Киеве. Сотрудники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Относительно эвакуации детей и учителей из помещений решение будет приниматься дополнительно, — сообщили в администрации.

20 августа в Москве закрыли доступ на территорию парка «Зарядье» в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работников и посетителей в срочном порядке эвакуировали. Спустя некоторое время парк возобновил работу.

16 августа парк «Зарядье» также эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщение о минировании поступило на почту от студента МФЮА, но его причастность опровергла семья. Как уточнили журналисты, в сообщении предупредили о заложенном самодельном взрывном устройстве. Отправитель потребовал перевести 600 тысяч рублей на счет его матери во избежание детонации бомбы.