В Киеве объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины, об этом свидетельствует информация онлайн-карты Минцифры Украины. Жителей просят пройти в укрытия.

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты! — говорится в Telegram-канале киевской администрации.

В Киеве воздушная тревога была объявлена в 5:55 (6:55 мск) . Позднее, в 5:57 (6:57 мск), сирены прозвучали в в Винницкой и Житомирской областях.

Накануне воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Сирены прозвучали в городах республики в 14:43 (15:43 мск).

Ранее воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Помимо этого, тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Днем 11 декабря воздушную тревогу объявляли в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Тогда же сирены звучали в Полтавской и Днепропетровской областях. Еще днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонщины и Запорожья.