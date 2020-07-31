В казармах британских королевских гвардейцев нашли наркотики

Военнослужащий из Колдстримской гвардии (подразделения, охраняющего королеву Великобритании Елизавету II) помещён под арест после обвинения в хранении наркотиков.
Об этом
Представитель британских вооружённых сил подтвердил задержание члена Колдстримской гвардии по связанному с наркотиками делу, однако отказался вдаваться в подробности.
Колдстримский пехотный гвардейский полк её величества или Колдстримская гвардия входит в состав королевской гвардии. Солдаты полка отличаются тем, что носят красный плюмаж на правой стороне медвежьей шапки и тем, что пуговицы на их мундирах пришиты попарно. Подразделение создано в XVII веке. В настоящее время исполняет в том числе и различные церемониальные функции.
В июне Елизавета II провела виртуальный тур по Букингемскому дворцу, писал NEWS.ru.
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