В казармах британских королевских гвардейцев нашли наркотики

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Военнослужащий из Колдстримской гвардии (подразделения, охраняющего королеву Великобритании Елизавету II) помещён под арест после обвинения в хранении наркотиков.

Об этом сообщает The Mirror. Задержание провела Королевская военная полиция. По предварительным данным, в комнате гвардейца в казармах Веллингтона при Букингемском дворце и в его автомобиле обнаружены девять пакетов с кокаином и кетамином. Военнослужащий отстранён от своих церемониальных обязанностей.

Представитель британских вооружённых сил подтвердил задержание члена Колдстримской гвардии по связанному с наркотиками делу, однако отказался вдаваться в подробности.

Колдстримский пехотный гвардейский полк её величества или Колдстримская гвардия входит в состав королевской гвардии. Солдаты полка отличаются тем, что носят красный плюмаж на правой стороне медвежьей шапки и тем, что пуговицы на их мундирах пришиты попарно. Подразделение создано в XVII веке. В настоящее время исполняет в том числе и различные церемониальные функции.

В июне Елизавета II провела виртуальный тур по Букингемскому дворцу, писал NEWS.ru.