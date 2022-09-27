В Каталонии планируют провести новый референдум о независимости Глава кабмина Каталонии хочет провести референдум о независимости региона

Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Глава кабмина Каталонии Пере Арагонес хочет предложить правительству Испании провести референдум о независимости региона, сообщает ТАСС. Он назвал готовящийся договор «соглашением о четкости», который позволит Каталонии и ее жителям воспользоваться правом самим определять свое будущее.

Я хочу предложить «соглашение о четкости» государству, которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять (свое будущее. — NEWS.ru). И я хочу сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества, — заявил Арагонес.

Испанское правительство неоднократно выступало против организации референдума о самоопределении Каталонии.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло нелегитимное голосование по вопросу выхода региона из состава королевства. В самом начале Мадрид называл итоги референдума нелегитимными, отказываясь признавать его результаты. Уже 27 октября этого же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимости республики.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион не будет объявлять о независимости после результатов референдума. По его словам, технологически промежуток между выходом из состава Украины и присоединением к России будет, но заявлять отдельно о независимости региона не станут.