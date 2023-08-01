Зеленскому предрекли гибель от рук ЦРУ Военэксперт Гашеткин: ЦРУ может убить Зеленского, если он провалит контрнаступление

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Военный эксперт, пишущий под именем Капрала Гашеткина в Telegram-канале военкора Александра Коца, заявил, что ЦРУ может ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского в случае, если тот провалит контрнаступление. Так Гашеткин прокомментировал текст издания Politico, где были названы имена государственных деятелей Украины, которые могли бы заменить Зеленского на его посту. Он призвал украинского лидера «напрячься» из-за появления таких публикаций.

При этом Гашеткин отметил, что российские власти не собираются ликвидировать Зеленского, но в случае его убийства именно Россию назовут исполнительницей преступления.

Опыт политических убийств у ЦРУ огромный. Они десятилетиями тренировались менять глав государств в Южной Америке как перчатки и очень хорошо в этом поднаторели. И если Зеленский провалит наступление, на Западе вполне могут решить, что он больше Украине не нужен, — заявил Гашеткин.

Авторы Politico заявляли, что в отсутствие Зеленского коллективно руководить государством могут председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Валерий Залужный при этом останется в должности главнокомандующего армией.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в случае гибели президента Украины Владимира Зеленского власть до новых выборов главы государства перейдет к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. По его словам, идея о коллективном руководстве Украиной является фантазией западных лидеров.