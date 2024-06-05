В Канаде скончался столетний участник десанта в Нормандии Канадский участник десанта в Нормандии Кэмерон скончался в возрасте 100 лет

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Высадка в Нормандии (операция «Нептун»), 1944 год

Канадский ветеран Второй мировой войны Уильям Кэмерон скончался в возрасте 100 лет, сообщила министр по делам ветеранов страны Жинетт Петипа Тейлор в социальной сети Х. Она отметила, что мужчина через день должен был отправиться в Нормандию, участником десанта на пляжи которой он был 6 июня 1944 года, в составе государственной делегации.

Уильям Кэмерон должен был присоединиться к нашей делегации, отправляющейся во Францию на 80-ю годовщину высадки в Нормандии. Мы будем помнить его службу и его историю, — написала министр.

Ранее стало известно, что французское правительство не будет высылать приглашение России на участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летней годовщины операции союзных сил в Нормандии. По данным Reuters, причиной стало продолжение боевых действий на Украине — союзники Франции будут обеспокоены в связи с возможным присутствием представителей российской делегации. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Москва до сих пор не получила соответствующего приглашения.

До этого президент США Джо Байден заявил, что американская армия во время Второй мировой войны после высадки в Нормандии спасла Европу и буквально весь мир от фашизма. При этом во время речи Байден ни слова не сказал о вкладе Советского Союза в окончание войны.