В Калининграде назвали последствия «железного занавеса» для Прибалтики Лысков: «железный занавес» приведет экономику стран Балтии к коллапсу

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Создание «железного занавеса» между Россией и Прибалтикой приведет экономику стран Балтии к коллапсу и упадку благосостояния населения, такое мнение озвучил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Он убежден, что такие меры являются также нарушением не только международных договоренностей, но и законов здравого смысла.

Прибалтика представляет собой логистический и экономический аппендикс, без взаимодействия с РФ обреченный на коллапс экономики и упадок (благосостояния. — NEWS.ru) населения, — сказал он.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что прибалтийские страны будут отделены от России и Белоруссии железным занавесом. Вместе с тем глава правительства признала, что к настоящему моменту государству пока не удалось обрести полную независимость от газа и нефти из России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку отреагировала на высказывание латвийского политика. Дипломат задалась вопросом, хватит ли у стран Балтии, чтобы отгородиться?

Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции и запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. По данным Министерства иностранных дел РФ, поводом для этого послужила враждебная политика прибалтийских государств, в том числе гонения на русскоязычное население, кампания по массовому сносу советских памятников, героизация нацизма и накачивание Киева вооружением.