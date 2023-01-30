В кабмине ФРГ озвучили позицию Шольца по поставкам истребителей для Украины Кабмин ФРГ: Германия не намерена поставлять истребители для Украины

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Германия не планирует поставлять истребители для Украины и ее позиция по этому вопросу неизменна, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман со ссылкой на слова канцлера Олафа Шольца. По ее словам, которые приводит РИА Новости, канцлер ясно заявил о своей позиции и не намерен ее менять.

Федеральный канцлер на прошедшей неделе уже высказался по этой теме в бундестаге, он также вчера в ходе своей поездки по Южной Америке заявил, что по этой теме все уже сказано, что речи о боевых самолетах не идет, — сказала Хофман.

Она также затронула тему «некоего соревнования» среди стран в вопросе помощи Украине, подчеркнув, что заявления на эту тему в настоящее время представляют собой «ненужные дебаты».

Ранее лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту России Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка Украине истребителей исключена. Он отметил, что боевые самолеты обладают гораздо более сложной системой, чем планирующиеся к поставке танки, а также имеют иную дальность действия и огневую мощь.