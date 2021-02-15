В кабмине ФРГ допустили использование «Спутника V» после одобрения в EMA

https://static.news.ru/photo/c3a73afa-6f8f-11eb-b3ab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство ФРГ поддерживает использование российской или любой другой вакцины в странах Евросоюза в случае её сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и одобрении со стороны Еврокомиссии. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Правительство ФРГ едино во мнении, что безопасную и эффективную вакцину следует приветствовать, независимо от того, в какой лаборатории она разработана. Но условием является то, что она пройдёт сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств и затем получит разрешение от Еврокомиссии на использование в ЕС, — цитирует ТАСС Зайберта.

Он добавил, что после того как производители российской вакцины предоставят всю документацию, подтверждающую безопасность и эффективность препарата, то его можно будет использовать в странах Европейского союза, в том числе в ФРГ.

Французский политолог Паскаль Бонифас считает, что Москва одерживает геополитическую победу благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, в мире даже появилась «вакцинная дипломатия».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Венгрии стартовала вакцинация от коронавируса «Спутник V». Первые прививки сделаны 11 февраля. 2800 доз препарата получили в четырёх больницах Будапешта пожилые люди, заранее записавшиеся на вакцинацию и соответствующие установленным национальным Минздравом критериям. Ещё 40 тысяч доз пока проходят тестирование.