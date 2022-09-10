Власти Изюма сообщили о большом числе жертв из-за обстрелов ВСУ из HIMARS Глава ВГА Изюмского района Соколов сообщил о большом числе жертв из-за обстрелов ВСУ из HIMARS

Фото: МО Украины

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Изюмского района Владислав Соколов заявил, что в городе большое число пострадавших и жертв из-за обстрелов ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, обстрелы продолжаются не менее двух недель и в городе много разрушений, передает РИА Новости.

Обстановка тяжелая, последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, «тремя семерками», что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв. Город в тяжелом состоянии, большое количество разрушений, — рассказал Соколов.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе спецоперации пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол. Информацию об отступлении подтвердил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный назвал катастрофой возможное окружение российских войск в Изюме. По его словам, вывод контингента РФ с военной точки зрения — абсолютно верное решение в сложившихся обстоятельствах. Министерство обороны России данную информацию пока не подтвердило.