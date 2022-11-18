В Ивано-Франковске горожан призвали выехать на зиму в село «Страна.ua»: мэр Ивано-Франковска призвал горожан выехать на зиму в село

Фото: Yurii Rylchukukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ивано-Франковск, Украина

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что жителям многоэтажных домов будет лучше выехать на зиму в село. Такой шаг он объяснил тяжелой ситуацией с электроснабжением в областном центре, сообщает «Страна.ua».

Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь членов семьи, знакомых в селах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах, — пояснил градоначальник.

По мнению Марцинкива, в Ивано-Франковске ситуация с электроснабжением станет только хуже.

В настоящее время на Украине порядка 40% потребителей остаются без света. Власти предупреждают, что предстоящей зимой отключать электроэнергию станут без графика и на длительное время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что специалисты разработали параллельную сеть поставок электричества в стране. По его словам, эта система может быть запущена после завершения активной фазы военных действий. Подробности украинский лидер раскрывать не стал.