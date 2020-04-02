В итальянской коммуне придумали ваучеры для помощи жителям

https://static.news.ru/photo/980ca71c-74eb-11ea-9a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В коммуне Санта-Марина в Италии местные власти придумали «валюту» для помощи жителям, оказавшимся в сложном положении из-за пандемии коронавируса.

Мэр коммуны Джованни Фортунато в посте в Facebook сообщил, что власти раздадут ваучеры, общий номинал которых составляет €100 тысяч. На эти «банкноты» люди могут приобрести продукты питания, медикаменты или другие необходимые товары. Ваучеры на €5000 будут переданы местному госпиталю.

Итальянские учёные считают, что реальное количество заразившихся коронавирусом нового типа в республике на данный момент может варьироваться от 140 тысяч человек до 3,3 млн, писал NEWS.ru.