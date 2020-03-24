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На авиабазе в Италии приземлились сразу четыре самолёта Ил-76 с военными специалистами и оборудованием из России. Всего в страну уже прибыло 14 бортов ВКС РФ для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Минобороны России, самолёты приземлились на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре, расположенную в 30 км юго-западнее Рима. Они доставили оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Италия в настоящее время лидирует в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству жертв инфекции. Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта, писал NEWS.ru.

По последним данным, число заразившихся в мире составило более 381 тысячи, 16,5 тысячи умерли. В России зарегистрировано 438 случаев заболевания.