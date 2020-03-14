Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррели заявил, что число выздоровевших от коронавирусной инфекции в стране увеличилось на треть.
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За эти же сутки в стране скончались от инфекции 175 человек, общее число умерших — 1441. Количество инфицированных увеличилось на 2795 человек и достигло 17 750. Италия по-прежнему остаётся главным очагом заражения в Европе.
Ранее NEWS.ru приводил рассказ врача из Италии, которая описала последние минуты умирающих от коронавирусной инфекции. Большинство больных в терминальной стадии, по её словам, просили дать им поговорить с близкими.
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