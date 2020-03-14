https://static.news.ru/photo/764bba12-661f-11ea-8abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: R4924_italyphotopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррели заявил, что число выздоровевших от коронавирусной инфекции в стране увеличилось на треть.

Как передаёт ТАСС, на ежедневном брифинге Боррели отметил, что за последние сутки от COVID-2019 исцелились 527 больных. Таким образом, общее число выздоровевших в Италии достигло 1966 человек.

За эти же сутки в стране скончались от инфекции 175 человек, общее число умерших — 1441. Количество инфицированных увеличилось на 2795 человек и достигло 17 750. Италия по-прежнему остаётся главным очагом заражения в Европе.

Ранее NEWS.ru приводил рассказ врача из Италии, которая описала последние минуты умирающих от коронавирусной инфекции. Большинство больных в терминальной стадии, по её словам, просили дать им поговорить с близкими.