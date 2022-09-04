В Италии женщина впервые родила после пересадки матки В Италии женщина с синдромом Рокитанского-Кюстнера впервые родила после пересадки матки

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В Италии 31-летняя жительница города Катания, у которой ранее был диагнострован синдром Рокитанского-Кюстнера и которой была произведена пересадка матки, родила ребенка. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera. Это первый подобный случай в стране. При таком синдроме женщина рождается с отсутствующими или недостаточными половыми органами.

Пересадка матки женщине делалась по экспериментальной программе Национального центра трансплантологии. Операция состоялась в августе 2020 года. Донором стала 37-летняя женщина, умершая от остановки сердца и ранее давшая согласие на пересадку своего органа.

Будучи на 34-м месяце беременности женщина заразилсь COVID-19. Врачи приняли решение делать ей кесарево сечение. В результате ребенок — девочка — родился весом всего 1,7 килограмма. Ее назвали Алессандрой — в честь женщины-донора. В настоящее время мать и дочь находятся в больнцие, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Ранее израильские ученые обнаружили, что пересадка человеческой кожи мышам способствует ее омоложению.