В Италии Зеленского обвинили в сдаче своей виллы в аренду россиянам Итальянская газета il Tirreno обвинила Зеленского в сдаче своей виллы в аренду россиянам

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Итальянская газета il Tirreno в своем новом материале сообщила, что вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России. Отмечается, что некая россиянка опубликовала сделанные в саду особняка фотографии. По информации издания, факт аренды раскрылся, когда местное агентство недвижимости попыталось взять в аренду виллу для туристов из Южной Кореи.

Местное агентство недвижимости вело переговоры с группой корейских туристов, которые были намерены взять виллу в аренду на август за 50-70 тысяч евро, однако сделка не состоялась. Затем недвижимость сняли некие россияне из Лондона, — сказано в публикации.

Представители агентства недвижимости при этом категорически опровергли эту информацию, а риелторы обвинили журналистов газеты в публикации ложных сведений.

Политолог Армен Гаспарян ранее заявил, что если Украине передадут $800 млрд на восстановление экономики, деньги окажутся в офшорах, потому что киевские власти заботятся только о финансах, а не о благополучии страны. Эксперт добавил, что в действительности такую огромную сумму, которую запросил украинский президент Владимир Зеленский, Запад не будет выделять при действующей в стране коррупции.