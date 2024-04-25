В Италии заявили об угрозе смертоносного вируса в Европе Евродепутат да Ре заявил о распространении вируса Западного Нила в Европе

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Член Европарламента от Италии Джанантонио да Ре предупредил о распространении смертоносного вируса Западного Нила в Европе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на текст обращения политика к Еврокомиссии (ЕК). В нем говорится, что число заражений в странах ЕС этим вирусом, который передается через укусы комаров, резко возросло.

В 2022 году в Европе был зафиксирован один из самых высоких сезонов заболеваемости за всю историю — 1133 случая, что примерно в семь раз больше, чем в 2021 году, — говорится в сообщении.

Он отмечает, что вирус обладает высокой степенью смертности. В связи с чем он ставит перед ЕК вопросы: известно ли комиссии о быстром распространении вируса Западного Нила в Европе и какие меры будут приняты для борьбы с этой угрозой.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о рисках начала новой глобальной пандемии, связанной с распространением птичьего гриппа H5N1, способного передаваться от человека к человеку. Глава ВОЗ Джереми Фаррар заявил, что смертность от этого типа вируса в последние месяцы была на чрезвычайно высоком уровне.

До этого директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что штамм вируса птичьего гриппа H7N9 имеет высокий потенциал для нового пандемического распространения. По его словам, эта разновидность заболевания фиксируется в Китае и Юго-Восточной Азии.