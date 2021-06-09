В Италии заявили о выгоде от производства вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/0bb19102-c8f9-11eb-b710-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в мире значительно превышает предложение. Об этом в разговоре с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. Его слова приводит РИА Новости.

Италия, подчеркнул Трани, за пределами Европы может продавать произведённые в стране сыворотки и без разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), однако на территории Старого Света это невозможно.

Он отметил, что именно по причине превалирования спроса на вакцину над предложением необходимо производить препарат, чем и занимается итальянская компания Adienne. Президент палаты подчеркнул при этом, что каждое государство имеет право на собственный выбор.

Но я критикую это решение, потому что я считаю, что, поскольку «Спутник V» запустился первый, можно было бы на самом деле спасти очень много жизней и можно было на самом деле Европе выбраться из этой экономической ямы намного раньше. Это не удалось, но главное сейчас, что какая-то вакцина хотя бы есть, — добавил Трани.

Ранее стало известно, что Сербия стала первым европейским государством, в котором началось производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Старт работам был дан в пятницу, 4 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

Также в этот день в своём обращении к народу президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию и национального лидера Владимира Путина за усилия, которые Москва предприняла для начала работ по производству препарата в республике.