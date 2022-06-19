В Италии заявили о возможности пережить зиму без российского газа Глава Eni Дескалци назвал возможным для Италии пережить зиму без российского газа

Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил, что Италия может пережить без газа из России грядущую зиму. При этом отказаться от него немедленно страна не готова, рассказал он на мероприятии, организованном газетой La Repubblica в Болонье.

Если бы они [российские поставки] прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние четыре—пять месяцев, — пояснил Дескалци.

Он уточнил, что сейчас хранилища газа в Италии заполнены на 54%, к октябрю ожидается подъем на уровень 70-80%, благодаря выросшим поставкам из Алжира.

По словам Дескалци, у Италии есть диверсификация источников, которая позволит перезимовать без российского газа. При худшем сценарии придётся форсировать поставки из других стран, добавил глава Eni.

Ранее стало известно, что объем экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года по 15 июня резко снизился, сообщила компания. Поставки составили 65,6 млрд кубометров, что почти на 29% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Сама добыча также снизилась на 6,4%, до уровня в 226 млрд кубометров газа.