В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции Inside Over: экономическое противостояние с Россией вызывает панику в Европе

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Франция, Париж

Экономическое противостояние с Россией вызывает в Европе панику, возникает реальная экзистенциальная угроза из-за высоких цен и энергетического кризиса на фоне ситуации на Украине, пишет обозреватель Inside Over Андреа Мураторе. По его словам, антикризисные планы оказались устаревшими, а в Европейском союзе обострились проблемы с нехваткой сырья и высокой инфляцией.

И в Европейском союзе сегодняшняя рецессия рифмуется с инфляцией: высокий рост цен, энергетический кризис и разрозненные цепочки ценообразования из-за обострившейся ситуации на Украине беспокоят Старый Континент <...>. Возникает реальная экзистенциальная угроза для Европы, — говорится в публикации.

По словам Мураторе, уровень зарплат в Европе падает, и люди начинают сильно экономить из-за высокой инфляции. Но ЕС при этом не снижает зависимость от газа, нефти, никеля, кобальта, неона, урана и другого сырья из России, продолжая выплачивать Москве огромные суммы, так как санкции привели к скачку цен на сырьё.

Ранее журналист Аксель де Верну заявил, что продолжение укрепления курса рубля приведёт к дополнительным затратам стран Запада на покупку незаменимых энергоресурсов из России. По его мнению, дальнейшее повышение спроса на российскую валюту продемонстрирует неэффективность санкций Запада.