В Италии заявили о неожиданном эффекте стратегии НАТО по Украине Экс-премьер Италии Конте: стратегия НАТО по Украине не привела к разгрому РФ

Фото: nato.int

Стратегия НАТО в отношении Украины не привела к военному поражению России, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По словам политика, эффект оказался совсем противоположным. Введенные Западом санкции, добавил он, также не смогли подкосить экономику страны.

Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России. Совсем иначе. Не было разгрома российской армии в Бахмуте (Артемовске. — NEWS.ru), не было распада ее военных подразделений, не было отступления при украинском контрнаступлении, — заявил Конте.

НАТО пыталась добиться внутренней дестабилизации России, однако попытки Альянса рухнули перед «лицом укрепления лидерства президента Владимира Путина», подчеркнул бывший премьер. По словам политика, украинский конфликт продемонстрировал неспособность Запада придерживаться общей эффективной стратегии. Кроме того, стал очевиден факт, что руководители европейских государств всецело подчиняются США.

Изоляция России ни в коем случае не стала реальностью. Наоборот. Только что завершился 15-й саммит группы БРИКС во главе с Россией и Китаем с конкретной перспективой ее дальнейшего расширения в 2024 году, — добавил экс-премьер.

Ранее обозреватель ливанского издания Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни заявил, что планы Запада нанести России стратегическое поражение потерпели провал. По его словам, украинский конфликт показал военное бессилие США и НАТО.