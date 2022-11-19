В Италии заявили, что Запад не смог «задушить» Россию санкциями Corriere della Sera: Западу не удалось изолировать Россию

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Западу не удалось при помощи санкций изолировать Россию и «задушить» ее, написал в статье для газеты Corriere della Sera журналист Федерико Рампини. По его словам, все произошло с точностью до наоборот. Как отметил автор заметки, РФ смогла нарастить товарообмен. Причем речь идет как о не поддержавших санкции странах (КНР, Бразилия, Индия), так и о непосредственных участниках антироссийских мер (Бельгия, Нидерланды, Испания).

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы на сокращение российского ВВП с 8,5 до 3,4 процента. Это достаточно скромный спад для страны, которую Запад пытается представить как «задушенную санкциями», — подчеркнул журналист.

Санкционное давление Запада на РФ усилилось после начала специальной военной операции на Украине. В отношении России были введены беспрецедентные ограничительные меры. Эти события спровоцировали не только рост цен на топливо. Также в США и Европе была зафиксирована рекордная инфляция.

Политолог Андрей Кортунов ранее заявил, что многие западные страны хотели бы изменить режим санкций против России и снизить издержки, связанные с его выполнением. Однако он отметил наличие сдерживающего фактора — опасения вторичных санкций.

По его словам, руководство многих стран полагает, что последствия для экономики из-за давления со стороны США могут быть более серьезными, чем от прекращения сотрудничества с Россией.