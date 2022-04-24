В Италии заявили, что ситуация на Украине может привести к ослаблению ЕС

Санкции против России, которые должны нанести ей экономический урон, лишь несут значительный ущерб экономике Евросоюза, заявил экс-замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи, передаёт РИА Новости. По его мнению, требуется использовать методы дипломатии и договариваться с Москвой.

Мы всё делаем не так. Мы вводим запреты на экспорт, которые только навредят нам, — сказал он.

В качестве примера политик привёл запрет ЕС на экспорт в Россию предметов роскоши. Он также поставил под сомнение результативность антироссийских экономических рестрикций. По словам Герачи, необходимо прибегнуть к дипломатии с российской стороной.

Нам нужно ехать не только в Киев. Нам нужно ехать в Москву, — подытожил он.

Ранее глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что нет никаких оправданий для введения Германией эмбарго на российские энергоносители. Это станет катастрофой для экономики, которая будет парализована, уверен он. По мнению Ванслебена, пандемия коронавируса нанесла экономике меньший ущерб, чем будет в случае с эмбарго на сырьё.