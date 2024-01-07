В Италии заявили, что Евросоюз должен создать собственную армию Глава МИД Италии Антонио Таяни выступил за создание армии Евросоюза

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Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, которые могли бы поддерживать мир и предотвращать конфликты, заявил газете La Stampa глава МИД Италии Антонио Таяни. Политик назвал приоритетом для партии «Вперед, Италия», главой которой он является, более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны.

Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики. <...> Оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. Откладывать уже нельзя, — считает Таяни.

По мнению политика, в мире, где существуют такие могущественные государства, как США, Китай, Индия, Россия, где кризисы происходят от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждан Европы может защитить только ЕС. Именно поэтому, как считает Таяни, откладывать создание армии нельзя.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. По его словам, Евросоюз также согласился предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

Дата начала переговоров пока не определена, сообщил журналистам источник в ходе саммита Евросоюза. По его словам, это может произойти в марте, если к тому времени Совет ЕС утвердит мандат Еврокомиссии на ведение переговоров.