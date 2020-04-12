В Италии зафиксировали минимальное количество жертв за три недели

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Рост числа жертв коронавирусной инфекции в Италии замедлился и стал самым низким за три недели. В течение суток скончался 431 зараженный, сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Боррелли.

Это наименьшее количество с 19 марта, когда за сутки умерли 427 человек. Потом рост числа летальных исходов ускорился, передаёт РИА Новости.

27 марта итальянские власти сообщили об антирекорде – в тот день за сутки насчитали 969 смертельных исходов.

Общее число погибших достигло 19,9 тысячи человек, уточнил Боррелли.

По состоянию на 12 апреля в мире уже 1,78 млн случаев инфицирования, умерли 108,88 тысячи человек, выздоровели 405,94 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, академический ансамбль Российской армии имени Александрова поддержал граждан Италии, противостоящих эпидемии коронавируса. Артисты скомпоновали видеоролик из выступлений разных лет, в котором звучат шедевры итальянской музыки.