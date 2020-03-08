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Правительство Италии выпустило указ, согласно которому будут заблокированы для въезда и выезда несколько регионов на севере страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает портал football-italia.net.

Отмечается, что будут ограничены въезды и выезды в городах Милан и Бергамо (вся Ломбардия), а также в районах Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт.

Согласно указу, никто не сможет въехать в эти регионы или покинуть их, за исключением чрезвычайных ситуаций или неизбежных рабочих поездок.

Власти Италии устанавливают жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса: закрытие многих общественных мест, таких как музеи, театры, спортивные площадки, лыжные курорты, бассейны, а также ограничение публичных мероприятий, увеличение расстояния между столами в ресторанах и барах.

Портал отмечает, что пограничные ограничения могут привести к закрытию футбольного сезона, так как команды не смогут свободно перемещаться. Если только для спортсменов не сделают исключение, так как они регулярно проходят медицинские осмотры.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Посольство Италии в РФ рекомендовало итальянцам воздержаться от поездок в Россию в случае выявления малейших симптомов простуды, повышенной температуры, кашля. Дипломаты напомнили об ужесточении мер РФ в связи с предотвращением распространения коронавируса в мире.