За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались 345 человек. Общее число жертв достигло 2503. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Также мы, к сожалению, зарегистрировали 345 смертельных исходов, — заявил Борелли.
По его словам, за сутки в стране излечились от COVID-19 192 человека, всего выздоровели 2941 человек. 16 марта излечились 414 человек, 15 марта — 369.
Всего в стране было зарегистрировано 31,5 тысячи случаев заболевания, включая выздоровевших и скончавшихся. Рост случаев заражения в стране находится на уровне 3–3,5 тысяч человек в сутки,
Ранее NEWS.ru писал, что число заболевших коронавирусом в мире за пределами Китая превысило 100 тысяч человек. Условный показатель смертности, по предварительным данным, составляет 4,07% человек.
На данный момент в мире количество случаев заражения составляет 187 тысяч, умерли — 7,4 тысячи человек, выздоровели — 80 тысяч человек.
В России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России, один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
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