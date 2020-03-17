https://static.news.ru/photo/356140a0-687a-11ea-901c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались 345 человек. Общее число жертв достигло 2503. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Также мы, к сожалению, зарегистрировали 345 смертельных исходов, — заявил Борелли.

По его словам, за сутки в стране излечились от COVID-19 192 человека, всего выздоровели 2941 человек. 16 марта излечились 414 человек, 15 марта — 369.

Всего в стране было зарегистрировано 31,5 тысячи случаев заболевания, включая выздоровевших и скончавшихся. Рост случаев заражения в стране находится на уровне 3–3,5 тысяч человек в сутки, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что число заболевших коронавирусом в мире за пределами Китая превысило 100 тысяч человек. Условный показатель смертности, по предварительным данным, составляет 4,07% человек.

На данный момент в мире количество случаев заражения составляет 187 тысяч, умерли — 7,4 тысячи человек, выздоровели — 80 тысяч человек.

В России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России, один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.