https://static.news.ru/photo/50fc722a-6c68-11ea-94ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Puletto/Global Look Press

Из-за пневмонии, вызванной COVID-19, и её последствий за прошедшие сутки скончался 651 человек. Об этом сообщил руководитель департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

Он отметил, что число жертв снизилось по сравнению с предыдущим днём.

В воскресенье мы зарегистрировали 651 смерть пациентов. Число излечившихся сегодня 952 и всего их — 7024, — приводит слова Борелли ТАСС.

В субботу Италия побила суточный рекорд смертей от коронавируса. Жертвами пандемии 21 марта стали 793 жителя страны. В этот же день итальянские власти запросили помощь у РФ и рассказали, что в стране не хватает аппаратов искусственной вентиляции лёгких и медперсонала.

В субботу российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор о пандемии коронавируса. Российский лидер заявил о готовности оказать стране содействие в борьбе с COVID-19. Помимо оборудования и врачей, Москва отправит итальянцам средства защиты и мобильные комплексы на базе КамАЗа для дезинфекции транспорта.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отправился на военный аэродром недалеко от Рима, чтобы встречать российские ИЛ-76 со специалистами из РФ на борту, которые будут помогать итальянцам бороться с пандемией коронавируса.