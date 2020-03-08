https://static.news.ru/photo/7007ef9e-6166-11ea-953b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gribaudi/Insidefoto/Ropi/Global Look Press

Итальянские власти зафиксировали ещё 103 смертельных случая от коронавируса в стране.

Советник по вопросам здравоохранения региона Ломбардия Джулио Галлера призвал граждан оставаться дома, чтобы противостоять коронавирусу.

Резкое сокращение нашей общественной жизни — это единственное оружие, которое мы имеем против вируса, — заявил Галлера, передаёт ilmessaggero.

Общее число заразившихся в Италии составляло 5883 человек. Коронавирус распространился по всем регионам страны, эпицентрами считаются области Ломбардия и Венето. Власти страны приняли решение закрыть все образовательные и культурные учреждения.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус высоко оценил действия Италии по борьбе с коронавирусом. По его словам, правительство и народ страны предпринимают «храбрые шаги», которые нацелены на замедление распространения заболевания по миру.

NEWS.ru писал, что в Италии коронавирусом заразился начальник Генерального штаба Вооружённых сил страны генерал Сальваторе Фарина. Военный находится в отдельной палате в военном госпитале. Он заявил, что чувствует себя хорошо.