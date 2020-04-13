В Италии за два дня оштрафовали 23 тысячи нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/17c8f684-7d68-11ea-bf24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapre/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии полиция 10 и 11 апреля оштрафовала около 23 тысяч человек за нарушения, связанные с введёнными из-за карантина ограничениями.

Штрафы были выписаны 397 компаниям и 22 956 нарушителям, уточнили в Министерстве внутренних дел республики. Как отмечается, в пасхальные выходные контроль был усилен на большинстве трасс для предотвращения перемещений людей и обеспечения соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса.

В период с 11 марта по 11 апреля карабинеры проверили более 6,762 млн человек на соблюдение карантинных мер.

Рост числа жертв коронавирусной инфекции в Италии замедлился и стал самым низким за три недели. В течение суток скончался 431 заражённый, писал NEWS.ru.