В Италии за два дня оштрафовали 23 тысячи нарушителей карантина

В Италии полиция 10 и 11 апреля оштрафовала около 23 тысяч человек за нарушения, связанные с введёнными из-за карантина ограничениями.
Штрафы были выписаны 397 компаниям и 22 956 нарушителям, уточнили в Министерстве внутренних дел республики. Как отмечается, в пасхальные выходные контроль был усилен на большинстве трасс для предотвращения перемещений людей и обеспечения соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса.
В период с 11 марта по 11 апреля карабинеры проверили более 6,762 млн человек на соблюдение карантинных мер.
Рост числа жертв коронавирусной инфекции в Италии замедлился и стал самым низким за три недели. В течение суток скончался 431 заражённый, писал NEWS.ru.
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