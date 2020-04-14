В Италии выявили 675 случаев заражения COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/12413512-7e6e-11ea-889a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Brancolini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число новых случаев заражения COVID-19 в стране за сутки возросло на 675.

По его словам, всего в Италии насчитывают 104 291 заражённого коронавирусом человека. Сегодняшнее число является лучшим показателем за месяц, передаёт РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, Россия предоставила помощь итальянской стороне 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса.